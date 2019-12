Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan MAY Tohum'a yatırım desteği

Ayçiçeği, mısır, pamuk, taze fasulye ve tatlı mısır türlerinde Türkiye 'nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) aldığı kredi ile Ar-Ge, üretim, yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış operasyonlarına yatırımlarını arttırarak devam ediyor.Sürdürülebilir projeler geliştiren, yeniliği teşvik eden ve piyasa güvenilirliği yüksek özel sektör firmalarına finansman sağlayan EBRD yatırım desteği ile MAY Tohum, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini genişleterek, yüksek katma değerli tohum ve lisans ihracatını arttırmaya yönelik yurt dışı pazarlama çalışmalarına yoğunluk verecek. Yeni dönem yatırımları hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, üretim tesislerini ve Türkiye'de 5 noktada bulunan Ar-Ge istasyonlarını son teknoloji ekipmanlarla güçlendirip, tohum ıslah süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarını arttırarak devam edeceğini, Türkiye pazarının yanı sıra uluslararası pazarda, hedefledikleri coğrafyalarda, MAY Tohum'un rekabet gücü yüksek marka algısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.Türkiye'nin yıllık tohum ihracatının yüzde 10'unun MAY Tohum tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Yormazoğlu, "Türk tohumunu ve teknolojisini Avrupa Birliği, Balkanlar, Karadeniz, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika coğrafyasında 40'ın üzerindeki ülkeye ihraç ediyoruz. Çalıştığımız türlerde, yurt dışına tohum ve lisans satan tek Türk tohum firmasıyız. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri neticesinde, portföyümüzdeki verim ve performansı güçlü çeşitlerimizle ABD'de her yıl giderek büyüyen GDO'suz organik mısır pazarına giriş yaptık. ABD'ye mısır tohum ihracatımızın yanı sıra, taze fasulye türünde de Ar-Ge'mizden çıkan çeşitlerimizin lisans ihracatını da gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda, pamuk çeşitlerimizle de ABD'nin GDO'suz pamuk pazarında yerimizi alacağız" dedi.Ar-Ge'ye, üretime ve pazarlama ve satış operasyonlarına yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizen Yusuf Yormazoğlu, "Hem Türkiye pazarında hem de uluslararası pazardaki konumumuzu güçlendirecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Çiftçilere sağladığı teknik destek hizmetleri, eğitimler ve üniversite işbirlikleri ile de adından söz ettiren MAY Tohum, yeni yatırım süreçlerinde, sunduğu eğitim hizmetlerinin kapsamını da genişletecek. MAY Tohum, 2020 yılında, çiftçilere finansal yönetim becerileri kazandırmaya yönelik özel eğitim projeleri planlıyor. - BURSA