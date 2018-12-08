Avrupa Yetim-Der'den Bangladeşli Yetim Çocuklara Yardım

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:07



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:07

Avrupa Yetim-Der, Bangladeş'in Barguna kentinin Betagi ilçesindeki medrese öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yaptı.İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Avrupa Yetim-Der ekibi, Betagi ilçesine ulaştı.Burada Dar-ül Kur'an Medresesinde öğrenim gören 100 yetim çocuğa kesilen 30 kurbanın eti ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.Ayrıca Umut Kervanı Derneği'nin gönderdiği 315 Kur'an-ı Kerim de dağıtıldı.Avrupa Yetim-Der yetkilisi Nizamettin Aygan AA muhabirine, yetim çocuklara hayırseverlerin yardımını ulaştırmak için geldiklerini söyledi.İlçe halkının Türklere yoğun ilgi gösterdiğini ve yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aygan, şöyle konuştu:"Hayırseverlerin yardımları gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Buraya gelip insanların zor şartlar altında hatta imkansızlıklar içinde medreselerde Kur'an-ı Kerim ve bilim öğrenmeye çalışmaları mutluluk verici. Hayırseverlerin bu öğrencilere yaptığı ve yapacağı yardım sayesinde bu öğrenciler daha kolay öğrenim görebilecek."