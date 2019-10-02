Haberler » Spor » Haber

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.

02.10.2019 20:56Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 49, 57, 65, kızlarda ise 44, 51 ve 55 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.
Türk sporcular, ikinci gün müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin gümüş, aynı kiloda Şeyma Köseoğlu bronz madalya aldı. Erkekler 65 kiloda ise Uğur Dekli bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Türkiye, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:59 Gol düellosu Liverpool'un
23:56 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
23:51 TOFAŞ: 84 - 71 Limoges
23:51 Nuno Santo: Hazırlıklarımızı yaptık
23:49 Nuno Espirito Santo: "Zor, hatta çok zor bir maça çıkıyoruz"
23:36 Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
23:36 Cedevita Olimpija Ljubljana 73-79 Darüşşafaka Tekfen