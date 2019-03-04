İtalya
'da düzenlenen Avrupa
Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Foggia kentinde 22 Şubat'ta başlayan şampiyonada 10 kategoride 30 milli sporcu mücadele etti.
Türkiye, organizasyonu bir altın madalyayla tamamladı. Milli eskrimci Nisanur Erbil
, turnuvanın ilk gününde yıldızlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonada ayrıca Kadın Kılıç Milli Takımı, hem yıldız hem de gençlerde 4. sırada yer aldı.
İtalya, Avrupa, Spor
Kaynak: AA