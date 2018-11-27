27 Kasım 2018, 09:53
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Avrupa Yolunda Dayak Yediler

Avrupa Yolunda Dayak Yediler

Kırklareli’nde yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıs, Bulgaristan polisi tarafından darp edildiklerini iddia etti.

Kırklareli'nde yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıs, Bulgaristan polisi tarafından darp edildiklerini iddia etti.

Kırklareli merkeze bağlı Çağalayık köyünde 2 Cezayir, Babaeski ilçesi Hazinedar köyünde 5 Afganistan, Demirköy ilçesi Yiğitbaş köyünde ise 1 Cezayir ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplamda 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Avrupa hayaliyle Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a geçen yabancı uyruklu şahıslar, Bulgaristan polisi tarafından yakalandıktan sonra değerli eşyaları alınıp darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti. Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ Cezayir,Avrupa,Bulgaristan,Kırklareli
27 Kasım 2018 Salı 09:53



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