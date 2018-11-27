Avrupa Yolunda Dayak Yediler

Kırklareli
'nde yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıs, Bulgaristan
polisi tarafından darp edildiklerini iddia etti.
Kırklareli merkeze bağlı Çağalayık köyünde 2 Cezayir
, Babaeski ilçesi Hazinedar köyünde 5 Afganistan
, Demirköy
ilçesi Yiğitbaş köyünde ise 1 Cezayir ve 1 Fas
uyruklu olmak üzere toplamda 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Avrupa
hayaliyle Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a geçen yabancı uyruklu şahıslar, Bulgaristan polisi tarafından yakalandıktan sonra değerli eşyaları alınıp darp edilerek Türkiye
'ye geri gönderildiklerini iddia etti. Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerinin ardından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Cezayir,Avrupa,Bulgaristan,Kırklareli