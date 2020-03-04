Avrupa yükselişle açılırken, Asya çoğunlukla düşüşle kapandı

– Avrupa Almanya
'dan gelen verilerin ardından yükselişle açılırken, Asya
piyasaları kapanışta çoğunlukla düştü. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,100'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken 93,000'den fazla vakanın olduğu bildirildi.
ASYA
Çin'de Caixin Media ve IHS Markit tarafından açıklanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin Şubat ayında 40.3 seviyesine gerilemesiyle Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapandı;
-Nikkie 225 yüzde 0.08 ve
- KOSPİ yüzde 2.37 artarken,
-S&P/ASX 200 yüzde 1.71,
- Hang Seng yüzde 0.07,
- Şanghay Kompozit Endeksi de kapanışta yüzde 0.12 düştü.
Dolar yen karşısında yüzde 0.27 artarak 107.42 düzeyine yükseldi.
AVRUPA
Almanya'da perakende satışların yıllık yüzde 1.8 artmasının ardından Avrupa piyasaları yükselişle açıldı.
Avrupa piyasalarında;
- DAX yüzde 0.06,
- CAC 40 yüzde 0.09,
- FTSE 100 yüzde 0.33 artışla açıldı.
Euro dolar karşısında yüzde 0.18 düşüşle 1.1161'e gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.21 düşüşle 1.2784 düzeyinde.
ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti. Fed'in politika faizini 1.75-1.50 aralığından 1.00-1.25 aralığına çekmesinin ardından Dow Jones 500 puanın üzerinde yükseldi.
Açılış öncesi;
- Dow Jones yüzde 2.0,
- S&P 500 yüzde 1.74,
- Nasdaq 100 yüzde 1.82 yükseldi.
- Açılırken