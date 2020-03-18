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AVRUPADAN GELEN TÜRKLERİN UÇAKTAN OTOBÜSLERE ALINDI

(Tür: İstanbul)

18.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:43
(Tür: İstanbul ) AVRUPADAN GELEN TÜRKLERİN UÇAKTAN OTOBÜSLERE ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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