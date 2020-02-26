Avrupalı 13 Dışişleri Bakanı'dan İdlib çağrısı: İnsani felaketi durdurun

Avrupa ülkelerinden 13 dışişleri bakanı, İdlib konusunda bir ortak metin yayımlayarak "insanı felaketin sonlandırılması için" Suriye ve Rusya 'ya çağrılarda bulundu.

İtalya'da La Stampa gazetesinde yayımlanan ortak çağrıda, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Belçika, Estonya, Polonya, Litvanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda Dışişleri Bakanları'nın imzası var. Bakanların ortak çağrısı "Suriye, İdlib'de insani felaketi durdurun" başlığıyla yayımlandı.

Avrupalı bakanlar halen İdlib'de, Suriye krizi boyunca yaşanan "en vahim insani felaketlerden birinin" görüldüğünü belirtti ve "Suriye rejimi, Suriyeli siviller üzerindeki sonuçlarına bakmaksızın, ne pahasına olursa olsun ülkeyi askeri olarak yeniden fethetme stratejisini sürdürüyor" dedi.

Bakanlar, Rusya'nın da desteğiyle düzenlenen saldırıların birkaç haftada yaklaşık 1 milyon Suriyeli'yi kaçmak zorunda bıraktığını öne sürdü.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"İdlib'de radikal örgütlerin olduğu çok açık. Terörü asla hafife alamayız. Terörle kararlılık içinde savaşıyoruz ve IŞİD'e karşı mücadelede ön saftayız. Fakat terörle mücadele, uluslararası insani hukukun ağır ihlallerini meşru kılamaz."

Bakanlar, Birleşmiş Milletler'in görülmemiş insani kriz riski uyarısında bulunduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Suriye rejimini ve destekçilerini, bu saldırıya son vermeye ve 2018 sonbaharında tesis edilen ateşkese dönmeye çağırıyoruz. Çatışmalara derhal son vermeleri ve İdlib'de sivil nüfus için çalışırken hayatlarını kaybeden insani yardım çalışanları ve sağlık personelinin korunması da dahil, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıyoruz. Ayrıca Rusya'yı, İdlib'deki korkunç durumu hafifletmek ve siyasi çözüme katkıda bulunmak için Türkiye ile müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz."

Avrupalı bakanlar Rusya'dan ayrıca, gelecek aylarda BM Güvenlik Konseyi tarafından sınır ötesi insani yardımın taşınmasına izin veren mekanizmanın yenilenmesini engellememesini istedi.

"Avrupa, rejime siyasi sürece gerçekten dahil olması için baskı yapmayı sürdürüyor" diyen dışişleri bakanları, ortak metni şöyle noktaladı:

"Davaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderme çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Ulusal yargı sistemimiz çerçevesinde de dahil olmak üzere, Suriye'de işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlamaya olan bağlılığımızı sürdüreceğiz. Bu suçlar arasında, uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden kimyasal silahların kullanımı da vardı. Sorumlulukları tespit etmeli ve sorumluların hesap vermesini sağlamalıyız. Birçok tutukluya ve kayıp insana ne olduğu konusunda da netliğe ihtiyacımız var."