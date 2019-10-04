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Avrupalı çocuklar kadınlara emanet

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde ilk öğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72'sinin kadın olduğu açıklandı.

04.10.2019 11:42Avrupalı çocuklar kadınlara emanet
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde ilk öğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72'sinin kadın olduğu açıklandı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle üye ülkelerde ilk öğretim ve lise seviyesinde eğitim veren öğretmenlere ilişkin güncel verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de ilk öğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72'sinin kadın olduğu belirlendi.
Öğretmenlerin yüzde 9'unun 30 yaşından küçük olduğu tespit edilirken, yüzde 36'sının da 50 yaş üstü olduğu ortaya koyuldu.
En fazla kadın öğretmen Letonya'da
Letonya, yüzde 87 ile fazla kadın öğretmen oranına sahip olurken, Letonya'yı Litvanya (yüzde 85), Bulgaristan, Estonya ve Slovenya (yüzde 83) takip etti.
Öte yandan, erkek öğretmen oranında Danimarka ve Lüksemburg (yüzde 35) ön plana çıkarken, bu ülkelerin ardından İspanya, Yunanistan (yüzde 34), Fransa (yüzde 32) ve Hollanda (yüzde 31) sıralandı.

Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: AA

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