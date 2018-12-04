Avrupalı Gençler İstanbul'un Örnek Çevre Projelerini İnceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) "Temiz Denizler İçin Gençlik El Ele" projesi için 9 Avrupa
ülkesinden 42 genç İstanbul'a geldi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından "Erasmus+" projesi kapsamında "Temiz Denizler İçin Gençlik El Ele" projesi hazırlandı. Avrupa Birliği
tarafından da desteklenen proje için İngiltere
, Almanya
, İtalya
, Litvanya
, Romanya
, Slovenya
, Fas
, Arnavutluk
ve Çek Cumhuriyeti
'nden STK
temsilcisi 42 genç yer alıyor. Avrupalı gençler, İBB'nin geri dönüşüm çalışmaları, atıkların yönetimi, çöplerden kompost ve elektrik üretimi, atık su arıtma sistemleri, sahil ve deniz yüzeyi temizliği gibi birçok alanda hayata geçirdiği örnek çevre dostu projeleri yerinde gözlemleyecek.
Avrupalı gençlere, teorik ve uygulamalı eğitimler de verilecek. Gençlerin buradan edindikleri iyi uygulama örnekleri ve deneyimleri, bağlı oldukları STK'lar vasıtasıyla Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmaları sağlanacak.
İBB yetkilileri ve uzmanlar tarafından Avrupalı gençlere çevre ve deniz temizliği ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler de verilecek. 11 Aralık
'a kadar sürecek program kapsamında, Çatalca Karaburun
Sahili'nde çöp toplama etkinliği, uzman sanatkarlar eşliğinde çöplerden sanat eseri yapımı, İBB iştiraki İSTAÇ
'ın Odayeri'ndeki tesislerin ziyareti, İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi'ne katılım sağlanması, çevre ve deniz temizliğine dair vatandaşların bilinçlendirilmesi için sosyal etkinlikler, İstanbul Akvaryumu ve Miniatürk
gezileri, İstanbul Deniz Müzesi ziyareti gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Projeyle, özellikle gençlerde çevre bilincinin yaygınlaştırılması, karşılıklı tecrübe paylaşımı, yeni çevreci projelerin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örnekleri ve deneyimlerin kendi ülkelerinde uygulanması gibi kazanımların sağlanması amaçlanıyor.
04 Aralık 2018 Salı 16:48