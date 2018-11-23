23 Kasım 2018 Cuma 13:14



23 Kasım 2018 Cuma 13:14

Avrupalı gençlerden Diyarbakır çıkarması Avrupa'nın 9 farklı ülkesinden Diyarbakır'ın yolunu tutan 32 genç, kenti gezip dernekleri ziyaret etti Ziyaretlerinin ardından ülkelerine dönecek olan gençler, Diyarbakır'ı tanıtacak DİYARBAKIR - Avrupa'nın 9 farklı ülkesinden Diyarbakır'a gelen 32 genç, kentte farklı dernekleri gezdi. Ziyaretlerinin ardından ülkelerine dönecek olan gençler, şehirlerinde Diyarbakır'ı tanıtıp tarihini anlatacak. Almanya, Danimarka, Slovakya, Hırvatistan, Portekiz, Romanya, Litvanya, Bulgaristan, Polonya ve Türkiye'den toplam 32 genç Erasmus+Plus projesi kapsamında Diyarbakır'a geldi. Göçmenlerin durumu ve sorunları hakkında düzenlenen gezi kapsamında gençler, MEKSA Vakfı'nı da ziyaret ederek buradaki çalışmalara katıldı. Deri atölyesinde işleme yapıp deneyim edinen gençler, daha sonra şehri gezip yemeklerinden tattı. Diyarbakır'daki gezilerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönecek olan gençler, memleketlerinde kenti tanıtıp tarihini anlatacak. "Diyarbakır'ı Avrupa'ya tanıtmaya çalışıyoruz" Diyarbakır Çevre Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet Altuntop, Almanya ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında Avrupalı 32 genci Diyarbakır'da ağırladıklarını söyledi. Altıntop, "Almanya'ya başvurumuzu yapıp Türkiye'de Diyarbakır'da özellikle bu projeyi yapmak istedik. Konumuz göçmenler, Diyarbakır'ın doğuda olmasından dolayı burayı özellikle seçtik. Diyarbakır'ı bir nebze Avrupa'da tanıtmak amacıyla Türkiye dahil 10 farklı ülkeden gençleri buraya davet ettik. Kendileri Diyarbakır'da, burada dernek ve yerel kurumları ziyaret ediyoruz. Onlara kendi kültürümüzü tanıtıyoruz, yemeklerimizi tanıtıyoruz, şehir turumuzu yapıyoruz, Diyarbakır'ın tarihini, geçmişini güzelliklerini her şekliyle tanıtmaya çalışıyoruz" dedi. 'Şemmame'yi öğrenip arkadaşlarına öğretmiş Danimarka'dan gelen Daniel Myrup Pedersen, 3 yıl önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi. Pedersen, "Burayı çok beğenmiştim ve arkadaşlarıma bahsettim. Buranın kültüründen, yemeğinden tattım. Şemmame oyununu öğrendim burada ve arkadaşlarıma da öğrettim. Gayet güzel bir deneyim yaşamıştım. Çoğunlukla instagram fotoları çekerek insanlara gösteriyorum, onlar fotoğraf görmek istiyorlar. Aynı zamanda Danimarka'da insanlar kebabı çok seviyor, şu an beni çok kıskanıyorlar. Diyarbakır, gerçek deneyim için çok güzel Mardin ve Şanlıurfa da bunların içinde" diye konuştu. "İnsanlar buraya gelmek için korkmamalı" Litvanyalı Ieva Aukstuolye ise, proje için Diyarbakır'a geldiğini söyledi. Aukstuolye, "Farklı ülkelerden birçok insan var bu projede. Burada yaşayan arkadaşlarımdan Diyarbakır'ı duydum. Arkadaşım projeye davet edince ben de hiç düşünmeden geldim. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı, burada arkadaşlarım var zaten. İnsanlar buraya gelmek için korkmamalı, insanlar genel olarak korkuyorlar. Özellikle sizleri gezdirecek insanlar varsa çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Genelde yurt dışında ön yargılar bulunuyordu, bunun böyle olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim" şeklinde konuştu.