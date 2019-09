Avrupalı liderlerden ABD ve İran'a doğrudan görüşme çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron İran ile ABD liderlerinin doğrudan görüşmede bir araya gelmesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan Avrupalı liderler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili görüşme yapması gerektiğini dile getirdi. New York'ta bir araya gelen ve Körfez Krizi'ni görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu krizin yumuşaması için iki ülke arasında en üst düzeyde doğrudan görüşme yapılmasının önemine vurgu yaptı.Diğer yandan Almanya Başbakanı Merkel, İran'ın böyle bir görüşme için yaptırımların kaldırılması koşulunu öne sürmesinin gerçekçi olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı böyle bir tavırla, var olan görüşme ihtimalinin hayata geçirilemeyeceğini ifade etti.Macron'dan iyimser açıklamaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Merkel gibi ABD ile İran arasında, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşmeler yapılması yönünde çağrıda bulundu. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ayrı ayrı görüşen Fransız lider, "Ben süratle müzakere masasına dönülmesi için gerekli olan koşulların sağlandığını düşünüyorum" dedi. Trump ve Ruhani ile yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimi gazetecilere aktaran Macron, sadece gerilimin azaltılmasına yönelik genel şartların konuşulması için değil, onun ötesinde ilerlemek adına her iki liderin istekli olduğunu belirtti.Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, ABD'li mevkidaşı Trump ile görüşmeden ülkesine dönmesi durumunda, önemli bir fırsatın kaçırılmış olacağını vurguladı. İran'ın görüşmelere başlamak için kendine yönelik yaptırımların kaldırılması koşulunu öne sürmesini ise Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi gerçekçi bulmadığını dile getirdi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Emmanuel Macron'un, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak Avrupa ülkelerinin tek ses olması gerektiği fikrini destekledi. Macron'a hak verdiğini belirten Johnson, "Havuzun kenarında durmalı ve aynı anda içine atlamalıyız" dedi.Ruhani ABD televizyonuna konuştuBu arada Amerikan Fox News televizyonuna röportaj veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olası bir ikili görüşmeden önce ABD Başkanı Trump'ın yeniden güven tesis etmesi gerektiğini belirtti. Ruhani, "Amerikan hükümeti görüşmek istiyorsa, bunun için gerekli olan tüm koşulları sağlamalı" ifadesini kullandı.Washington-Tahran ilişkilerinde, son olarak Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından gerilim tırmandı. ABD söz konusu saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken, Tahran bu suçlamayı reddediyor. Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada bir yandan İran'ı yaptırımları ağırlaştırmakla tehdit ederken, diğer yandan ülkesinin "dürüstçe barış ve saygıdan yana olan herkesle dostluk kurmaya hazır" olduğunu ifade etti. Reuters,AFP/ ET,HT(c)