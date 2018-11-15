Avrupalı Öğrenciler Salihli'yi Tanıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 17:27



15 Kasım 2018 Perşembe 17:27

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu'nun yürüttüğü Erasmus projesi kapsamında ilçeye gelen Finlandiya, Portekiz, İsveç, Slovenya ve Letonyalı öğrenci ve öğretmenler, kentin ekonomisini öğrendi.Koordinatörlüğünü Kudret Demir Ortaokulu'nun yaptığı Dawn of Scohools With Education 4.0 KA229 Erasmus + öğrenci değişimi hareketliliği programıyla Salihli'ye gelen Kuzey Avrupalı ve Portekizli eğitimciler ve öğrenciler ilçenin ekonomisi hakkında bilgi almak için Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Dört gün süren program kapsamında Salihli TSO'yu ziyaret eden Erasmus heyetinde Finlandiya, Portekiz, İsveç, Slovenya ve Letonya'dan 24 öğrenci ve 12 öğretmen bulunuyor.Geçtiğimiz yıl düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan Kudret Demir Ortaokulu, ulusal başarılarına, uluslararası projelere katılarak da devam ettiriyor. Okulun İngilizce Öğretmeni İsmail Köşker ve projenin yürütücüsü Mahmut Şanver'le birlikte Salihli TSO'ya gelen Erasmus grubunu karşılayan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Kudret Demir Ortaokulu'nun başarılarından yakından takip ettiklerini belirtti.Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve özellikle okullarda bilimsel çalışmaların daha yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirten Yüksel, Erasmus projesi kapsamında Salihli'ye gelen eğitimcilere ve öğrencilere kenti tanıtmaktan son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi. Yüksel, Kudret Demir Ortaokulu'nun başarılarının devamını diledi ve bu başarıların diğer okullara da örnek olmasını diledi. Salihli TSO'yu ziyarete gelen heyet üyelerine Salihli'nin tanıtım kitapçığı ve yörenin karakteristik ürünü kuru üzüm hediye edildi. - MANİSA