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Avrupalı öğrenciler Samsun'da sahil temizliği yaptı

Samsun'a Erasmus Plus Projesi kapsamında İtalya, Hırvatistan, Romanya, Letonya ve Yunanistan'dan gelen öğrenciler, sahil temizliği yaptı.

06.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:54 Avrupalı öğrenciler Samsun'da sahil temizliği yaptı
Samsun'a Erasmus Plus Projesi kapsamında İtalya, Hırvatistan, Romanya, Letonya ve Yunanistan'dan gelen öğrenciler, sahil temizliği yaptı.
Samsun Anadolu Lisesinin ortağı olduğu Erasmus Plus Projesi "Young Entrepreneurs Sustaining the Earth" kapsamında, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve STEAM eğitimi almak için İtalya, Hırvatistan, Romanya, Letonya ve Yunanistan'dan 20 lise öğrencisi ile 10 öğretmen, kente geldi.
"Sınırlar Ötesinde Sürdürülebilirlik Deneyleri" buluşmasında Türk öğrencilerle bir araya gelen konuklara, Bafra ilçesinde yapılan organik tarımla ilgili bilgi aktarıldı.
Sahilde toplanan öğrencilere, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, Karadeniz'in ekosistemi ve yaşayan canlılarını anlattı.
Eğitimin ardından öğrenciler, sahil temizliği yaptı.
Proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Aybanu Tandoğan, yabancı öğrencilere deniz ekosistemleri eğitimini Karadeniz sahilinde verdiklerini belirterek, "Karadeniz'in bulunduğu lokasyonda dünya için önemini anlattık." dedi.
Tandoğan, öğrencilerin denize ilgilerini attırmayı, sahil temizliği konusunda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yunanistan, Erasmus, İtalya, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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