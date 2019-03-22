Avrupalı Öğrenciler Türkiye'deki Biyoenerji Yatırımlarını İnceliyor

Çorum
Mehmetçik Anadolu Lisesinin ortağı olduğu "Yeşil Bir Gezegen İçin Yeşil Enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynakları" adlı Erasmus+ projesi kapsamında İtalya
, İspanya
ve Romanya
'dan Türkiye
'ye gelen öğrenciler, Çorum, Samsun
ve Amasya
'daki biyoenerji yatırımlarını inceledi.
Lise çağındaki öğrencilerin alternatif enerji üretim olanaklarını yerinde görmesi amacıyla hayata geçirilen projenin ikinci etabında I·spanya'dan Les Eduardo
Prımo Marques, Romanya'dan Scoala Gımnazıala Valısoara, I·talya'dan Lıceo Scıentıfıco Statale Mıchele Guerrısı ve Osman Ulubas¸ Kayserı· Fen Lisesinden 7 öğretmen ve 14 öğrenci, Çorum'a geldi.
18- 22 Mart
tarihlerinde gerçekleşen gezide öğrenciler, proje yürütücüsü Abdulhalik Ku¨rs¸at Arık rehberliğinde Çorum Belediyesi Rüzgar Enerjisi Santrali, Amasya Ahi Suluova
Biyogaz Enerji Santrali ve Samsun Büyükşehir Belediyesi
Katı Atık Düzenli Depolama Sahasındaki atıklardan enerji elde edilen tesisleri ziyaret etti.
Öğrenciler, gezinin ardından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında kendi ülkelerinin biyoenerji ve yenilebilir enerji üretimi çalışmaları hakkında sunum yaptı.
Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile gençlerin geleceğin enerji üretim modelleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Gezilerin verimli geçtiğini dile getiren Arık, "Gezilerle öğrenciler biyoenerji üretiminin nasıl gerçekleştiğine dair yerinde bilgi edinme şansı buldu. Rüzgar enerji santrali ziyaretiyle de yenilenebilir enerji konusunda ve rüzgar enerji santrallerinin kurulumu ve üretimi hakkında bilgi sahibi oldular." dedi.
Romanya, Çorum, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA