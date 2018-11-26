Avrupalı Öğretmen ve Öğrencileri Melikgazi'de

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17

Avrupa Birliği (AB) Programı Erasmus Projesi kapsamında şehrimize gelen öğretmenler Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.Başkan Büyükkılıç, Melikgazili öğrencilerin Erasmus Projesi ile dünya gençleriyle iletişim kuracağını, tanışacağını ve arkadaşlıklar ile dostluklar kuracağını söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun, Erasmus Projesi kapsamında Kayseri'de misafir ettiği öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 30 kişilik yabancı heyetinin belediye çalışmaları hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.Melikgazi Belediyesi iletişim merkezi, sergi salonu ile nikah salonunu gezerek bir nikah törenine de eşlik eden misafir öğrenciler, belediyenin bu hareketli ve çok yönlü çalışmamalarını memnuniyet ile karşıladıklarını söyledi.Konuşmasına, "Türkiye'ye ve belediyemize hoş geldiniz" diyerek başlayan Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman "Sizleri belediyemizde misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sizi Erasmus Projesi kapsamında misafir eden Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'na da teşekkür ederim. Umuyorum ki, bu projemiz çok verimli neticeler meydana getirecek. Burada hem Türkiye'yi tanıma imkanınız olacak, hem de buradaki öğrenci kardeşlerimizle birlikte güzel vakitler geçireceksiniz. İçinde bulunduğumuz şehir, bir dünya şehri. Kayseri aynı zamanda açık alan tarihi müze şehridir. Doğal güzellikleri ve Erciyes Dağı ile aynı zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir" dedi. - KAYSERİ