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Avrupalı Türkler, Çin zulmüne dikkat çekti

Avrupa ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız Çin Hükümeti'nin Uygur Türkeri'ne karşı uyguladığı baskıcı politikalar düzenlenen konferansla Avrupa'da yaşayan Türklere anlatıldı.

11.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:42Avrupalı Türkler, Çin zulmüne dikkat çekti
ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız Çin Hükümeti'nin Türkeri'ne karşı uyguladığı baskıcı politikalar düzenlenen konferansla Avrupa'da yaşayan Türklere anlatıldı.

Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı aracılığıyla Almelo Türk İslam Gençlik Kültür Derneği ve Almelo Zeybek Ekibinin düzenlediği konferansa Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Öğretim Üyesi ve Dünya Uygur Kurultayı Genel Sekreteri Doç. Dr. Erkin Emet ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alimcan Buğda konuşmacı olarak katıldı. Konferansta, Doğu Türkistan'ın tarihten günümüze olan süreci, Çin Hükümetinin uyguladığı zulüm ve yasaklar, toplama kampları ve dünyanın Doğu Türkistan zulmüne sessiz kalması mercek altına alındı. Etkinlikte, Avrupa Türk Toplumunun ilgisini çekmek, doğru bilgileri vermek ve soydaşlarımıza daha çok yardımda bulunabilmek için istişare yapıldı.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkıları olan Sökeli Süleyman Erkan Oklay, Doğu Türkistan zulmüne dikkat çekerek "Günümüz dünyasında; dini, siyasi, ekonomik ve benzeri sebeplerden ötürü ezilen, zulüm gören veya esaret altında yaşayan toplumlar vardır. Türk Milleti olarak, nerede bir mazlum varsa yanında olmaya çalışan, nerede bir muhtaç varsa, ihtiyacını karşılamaya çalışan bir milletiz. Hele ki konu Doğu Türkistan olunca yüreğimiz iki kez yanıyor, canımız iki kez acıyor, gözyaşlarımız çifter çifter dökülüyor. Aynı zamanda hem soydaşlarımız için üzülürken, atalar mirası ana yurdumuz Doğu Türkistan'ın esareti de acımızı arttırıyor. Biz gurbetteki Türkler; her ne kadar Doğu Türkistanlı soydaşlarımızla aynı zulmü görmesek de, başka devletlerin yönetiminde Türk olmayı iyi biliriz. Acılarımız aynı olmasa da, yürüdüğümüz yol aynıdır. Bu yüzden biz Avrupa Türkleri, nefesimiz ve gücümüz yettikçe Türklük için yaşayacak, nerede mazlum bir Türk varsa, onun için mücadele edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Uygur, Güncel

Kaynak: İHA

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