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Avrupalı vekillerden Türkiye'ye ekonomik yaptırım çağrısı

Çeşitli AP üyeleri, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulması ve ülkenin ekonomik yaptırım getirilmesini talep etti.

23.10.2019 19:39Avrupalı vekillerden Türkiye'ye ekonomik yaptırım çağrısı
Çeşitli AP üyeleri, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulması ve ülkenin ekonomik yaptırım getirilmesini talep etti. Bir vekildense özeleştiri geldi.Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatının derhal durdurulması ve ülkenin ekonomik yaptırımlara tabi tutulması çağrısı yaptı.

Çarşamba günü Strasbourg'da açıklamalarda bulunan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye güçlü bir yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi. Alman sosyal demokrat siyasetçi, bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemle çözülemeyeceğini savundu.

AP'nin Türkiye delegasyonunun başkan yardımcısı olarak görev yapan Sol Partili Özlem Alev Demirel ise, Türk hükümetiyle ticaretin sonlandırılmasını istedi. Demirel, Türkiye'nin askeri harekatının kınanması gerektiğini kaydetti. Parlamentonun Türkiye delegasyonunun başkanı, Yeşiller Partili Sergey Lagodinsky ise, suçun aynı zamanda AP'de olduğunu söyledi. Lagodinsky, "Bu bölgede sorumluluk alma noktasında başarısız olduk" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi bir güvenli bölge oluşturulması çağrısı ise AP'deki tartışmada gündeme gelmedi. AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" adını verdiği operasyonunu ortak bir açıklama yayınlayarak kınamıştı.

dpa/ BÜ,ET

(c)

Avrupa Birliği, Çarşamba, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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