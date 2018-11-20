Avrupalılar Avroya Güveniyor

20 Kasım 2018 Salı 15:22



20 Kasım 2018 Salı 15:22

Avro Bölgesi vatandaşlarının yüzde 74'ü avro para biriminin Avrupa Birliği (AB) için yararlı olduğunu düşünüyor.AB'nin resmi anketlerini düzenleyen "Eurobarometer", 15-16 Ekim 2018'de 19 Avro Bölgesi üyesi ülkede, 17 bin 500 kişilik örneklemle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.Ankete göre, Avrupa'da vatandaşlar avro para birimine güçlü bir şekilde destek verirken Avro Bölgesi'nde vatandaşların yüzde 74'ü avronun AB için faydalı olduğu görüşüne sahip.Avronun kendi ülkeleri için faydalı olduğunu düşünen vatandaşların oranı ise 64'ü buluyor.Avro Bölgesi üyesi 19 ülke vatandaşları arasında avro hakkında önemli farlılıklar da ortaya çıkıyor.Avroya en yüksek destek ise İrlanda'da. İrlanda vatandaşlarının yüzde 87'si, Lüksemburg'da yüzde 82'si, Slovenya'da yüzde 81'i, İspanya'da yüzde 80'i avronun AB için yararlı olduğu kanaatinde. Bu oran en düşük yüzde 65'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 68'le İtalya'da gözlemleniyor.Avro Bölgesi'nde vatandaşların yüzde 69'u da ekonomi politikalarının daha fazla koordine edilmesi gerektiğini belirtti.