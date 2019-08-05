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Avrupalıların bir numaları sorunu "göç"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yaptırılan "Eurobarometer" anketine göre, Avrupalıların bir numaralı sorunu göç olurken, iklim değişikliği yönünde görüş belirtenlerin sayısında da geçen yıla göre önemli artış gözlendi.

05.08.2019 18:38 Avrupalıların bir numaları sorunu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yaptırılan "Eurobarometer" anketine göre, Avrupalıların bir numaralı sorunu göç olurken, iklim değişikliği yönünde görüş belirtenlerin sayısında da geçen yıla göre önemli artış gözlendi.
Ankete katılan 27,464 AB vatandaşı, "Birliğin şu anda karşılaştığı en önemli iki sorun nedir?" sorusunu yanıtladı.
Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 34'ü birliğin en büyük iki sorunundan birinin göç olduğunu belirtti. Bu oranı yüzde 22 ile iklim değişikliği takip etti.
İklim değişikliğini en önemli sorun olarak görenlerin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış göstererek, beşinci sıradan ikinciliğe yükseldi.
Ekonomi, üye ülkelerin kamu finansmanının durumu ve terörizm ise diğer önemli sorunlar olarak sıralandı.

Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: AA

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