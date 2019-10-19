Avşa Adası nerede? Avşa Adası gezilecek yerler ve Avşa Adası ulaşım

Tatil seçenekleri içinde konsept yapısı ve cazip seçenekleri ile dikkat çeken Avşa adası kolay ulaşımı ve özle tatil seçenekleri ile öne çıkıyor. Peki, Avşa Adası nerede, Avşa Adası ulaşım, Avşa Adası otel seçenekleri, Avşa Adasına nasıl gidilir, Avşa Adası apart Avşa Adası gezilecek yerler ve Avşa Adası nasıl gidilir gibi merak ettiğiniz konuları mercek altına alıyoruz.

AVŞA ADASI NEREDE?

Avşa Adası nerede sorusu Avşa Adası'nda tatil yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardandır. Marmara Denizi'nde buluna Avşa Adası, Balıkesir il sınırları içindedir. Avşa Adası Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlıdır. Avşa Adası'nın diğer adı ise Türkeli'dir Avşa Adası İstanbul'a yaklaşık 351 km uzaklıktadır. Deniz yolu ile ulaşım sağlanan Avşa Adası'na Bostancı ve Yenikapı'dan İDO seferleri ile ulaşmak mümkünüdür. Arabayla gitmek isteyenler de Tekirdağ Akport limanından araçlı vapurları tercih edebilirler.

Avşa Adası nerede

AVŞA ADASI ULAŞIM NASILDIR?

Avşa Adası ulaşım için İDO seferleri tercih edilmelidir. İstanbul'dan Avşa'ya gitmek isteyenler Yenikapı ve Bostancı istasyonlarını kullanabilirler. Toplu taşıma için İstanbul Bostancı ve Yenikapı istasyonlarının tercih edilebildiği ulaşım rotasında arabayla gitmek isteyenler Tekirdağ Akport limanından kalkan araçlı vapur seferlerini tercih edebilirler.

Avşa Adası ulaşım

AVŞA ADASI ULAŞIM FİYATI NE KADAR?

Avşa Adası ile Bostancı ve Yenikapı istasyonları arası ulaşım ücreti ekonomi sınıfı 95 TL'dir.

Avşa Adası ücreti

Avşa Adası ücreti

AVŞA ADASI OTELLERİ

Avşa adası otelleri incelendiğinde tatil konseptinize göre çok sayıda alternatif öne çıkıyor. 5 yıldızlı otel seçenekleri yanında Avşa apart, Avşa Adası pansiyon ve Avşa kiralık ev gibi seçeneklerin yer aldığı lokasyonda çeşitli sosyal imkânlarla tatilinizi zenginleştirebilirsiniz. Bu noktada Avşa otelleri zengin seçeneler sunmakta, plaja yakın ve farklı konaklama seçenekleri sunan özellikleri ile misafirlerini beklemektedir.

AVŞA ADASI NASIL GİDİLİR?

Avşa Adası'na nasıl gidilir diye merak edenler deniz otobüsünü kullanmaları gerekiyor. Bu seçeneğin yanında kendi arabanız ile de Avaya gidebilirsiniz. Deniz otobüsü ile İstanbul'dan Avşa Adası'na ve Avşa Adası'ndan İstanbul'a ulaşım sağlanmaktadır.

AVŞA ADASINA ARABAYLA NASIL GİDİLİR?

Avşa Adası'na arabayla nasıl gidilir diyenler için de olanaklar sunulmaktadır. Kendi arabanızla Avşa Adası'na gitmek istiyorsanız Tekirdağ'dan kalkan deniz otobüslerini kullanabilirsiniz. Çanakkale/ Bursa/ Balıkesir/ Bandırma hattını kullanmak isteyenler ise Erdek'ten Kalkan Gestaş Gemisi ile Avşa'ya kendi arabaları ile ulaşabilirler.

YENİKAPI AVŞA ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Yenikapı ve Avşa Adası arası yaklaşık 2 sat 45 dakikadır. Bu süre planda olmayan nedenlere göre değişkenlik gösterebilir.

İSTANBUL AVŞA ARASI KAÇ SAAT?

İstanbul'dan Aşa Adası'na deniz otobüsüyle gitmek isteyenler yaklaşık 2 sat 45 dakikalık bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

Avşa Adası

AVŞA ADASI OTELLERİ

Avşa adası oteller, Avşa Adası pansiyonlar, Avşa Adası kiralık ve farklı seçeneklerle konaklama alternatifleri sunmaktadır. 5 yıldızlı otel seçeneklerinin bulunduğu oteller içinden bütçenize ve tatil konseptinize göre seçi yaparak Avşa Adası otelleri seçimi yapabilirsiniz.

AVŞA ADASI GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Avşa Adası'nda Mavikoy, Çınaraltı Koyu ve Kumtur gibi plaj seçenekleri vardır. Bu plajlarda deniz kum güneş üçgeninin tadını çıkarabilirken tarihi mekan ve özel doğal alanların da tadını çıkarabilirsiniz.

Avşa Adası gezilecek yerler, genellikle doğal ve tarihi alanlardır. Zengin alışveriş seçenekleri ve hareketli gece hayatı ile Avşa Adası farklı konseptte gezilecek yerler sunmaktadır.

YİĞİTLER KÖYÜ

Adanın arka bölümünde yer alan Yiğitler Köyü,sakin ve dingin bir tarzı Avşa Adası gezilecek yerler içinde öne çıkmaktadır. Bu noktada eski Rum yapılarını görebilirsiniz. 37 m çevreye sahip olan Yiğitler Köyü'ne belediye servisleri ile ulaşmak mümkündür.

ŞARAP FABRİKALARI

Adanın kendine has şarap türlerinin üretimi görmek için üzüm bağları ile dolu Avşa Adası'nın şarap fabrikalarını gezebilirsiniz. Bu noktalar Avşa adası gezilecek yerler içinde özle bir konuma sahiptir.

MANASTIR

Avşa adası gezilecek yerlerden bir diğer Manastır'dır. Manastır İskele'den 30 dakika yürüme mesafesinde olan Manastır, taksi ile 5 dakikalık mesafededir. 2 katlı ve 80 odalı Hegios Georgos Manastırı ve bölgede yer alan diğer tarihi eser kalıntılarını görebilirsiniz.

TARİHİ ÇINARALTI

İskele meydanına yakın bir konumda bulunan Çınaraltı,yıllara meydan okuyan ve günümüzde de tüm heybetini koruyan çınar ağacının altındaki sosyal alanlarda keyif yapabilirsiniz.

TÜRKELİ KÖYÜ

Avşa Adası'nın diğer adı Türkeli'dir. Avşa Adası'nda bulunan Türkeli Köyü de bu yönü ile öneme sahiptir.BU noktada bulunan Manastır kalıntıları ile dikkat çeken Türkeli Köyü, şarapçılık ve balıkçılık yönü ile tanınmaktadır.

Avşa Adası

ALTINKUM PLAJI

Avşa Adası'nda denizin tadını çıkarabileceğiniz en güzel noktalardan biri Altınkum Plajı'dır. Burada deniz girebildiğiniz gibi uzun yürüyüşler de yapabilirsiniz.

ÇINAR KOYU

Avşa Adası'nın 20 km güney batısında bulunan Çınar Koyu, doğal ortamları ve özel turizm seçenekleri ile özel bir tatil seçeneği sunuyor.

KADINLAR PLAJI

Avşa Adası'nda görülecek yerlerden biri de Kadınlar Plajı'dır. Sesiz ve sakin bir alan olan Kadınlar Plajı, girişler ücretsizdir.

TAVŞANLI PLAJI

Belediyesi binası losyonundan kalkan dolmuşlar gidilebilen Tavşanlı Plajı, sığ deniz ve ince sahil kumu ile aileler için de ideal bir plaj olarak öne çıkmaktadır.

KARADUT KOYU

Avşa Adası merkezinden kalkan minibüslerle ulaşımın mümkün olduğu Tavşanlı Plajı,2ayrı plajla hizmet vermektedir.

KUMTUR PLAJI

Kumtur Plajı toplu taşıma araçları gidilmez. Ancak şahsi araç ve taksi ile ulaşım mümkünüdür.Restoran ve cafe olanakları bulunmayan koyda sosyal imkânlar yeterli seviyede değildir.

BEYAZ SARAY KOYU

Berrak denizi veada merkezine yakınlığı ile cazip bir nokta olan Beyaz Saray koyu, tatilciler için ideal gezilecek yerlerden biridir.

AVŞA ADASI'NDA EĞLENCE HAYATI

Avşa Adası sahilleri boyunca gündüzleri denizin keyfini yaşatırken gece boyunca da eğlence merkezleri ile keyifli anlar yaşatıyor. Camlı müzik ve çeşitli eğlence alternatifleri ile Avşa Adası'nda gecenin tadını çıkarabilirsiniz.

AVŞA ADASI'NDA NE YENİR?

Avşa Adası'nda bulunan çok sayıda lokanta ve restoren leziz kahvaltılar ve gün içi öğünler yemenizi sağlıyor. Özellikle deniz ürünleri seçenekleri ile bol alternatif sunan Avşa Adası'nda her damak türüne göre seçenekler bulunuyor.

AVŞA ADASINDA NEREDE KALINIR?

Avşa Adasında nerede kalınır dendiğinde çok sayıda konaklama alternatifine sahip olduğunuz görülüyor. Avşa Adası oteller, Avşa Adası pansiyon ve Avşa Adası apart gibi daha farklı konaklama seçenekleri sunulmaktadır. Şehir içini ulaşımın rahat olması ve plajla Avşa Adası otellerinin yakın olması konforlu bir tatil yapmanızı sağlıyor.

AVŞA ADASI NÜFUSU

Avşa Adası nüfusu önceki yılara göre hızla artmış ve özelliklere yaz ayarlında yüksek rakamalar ulaşmıştır.

1980'de 1228 olan nüfus 2012'de 2527 olmuş, 2018'e gelindiğinde ise 200.00'e yaklaşmıştır. Avşa Adası'nın nüfusu her geçen yıl artmaktadır.