Avşa ve Saraylara spor sahaları

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa ve Saraylar'a Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından voleybol,basketbol ve futbol sahaları yapılıyor. Ayrıca bakanlık Avşa Adasında bulunan futbol sahasına 500 kişilik tribün yapımına başlandı.

Marmara adasına bağlı Avşa ve Saraylar mahallelerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından 2'şer adet voleybol, basketbol ve futbol sahalarından ilkinin yapımına Saraylar'da başlandı. Saraylar İlk Öğretim Okulu ile Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi arkasına yapılacak olan projenin tamamlanmasının ardından ikincisine hız kesmeden Avşa Adasın da başlanacak.

Aynı zamanda, geçtiğimiz aylarda Spor Toto Genel Müdürlüğünce Avşa futbol sahasına sözü verilen 500 kişilik tribün yapım işine başlandı. - BALIKESİR