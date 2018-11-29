Avuç Avuç Yiyoruz Ama Bu Etkisini Kimse Bilmiyor!

Sağlıklı zayıflamak isteyenler iştahı kontrol altına almakta zorlanabiliyorlar. Bu bakımdan iştahı kontrol altına almadığımız zaman kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Peki, iştahımızı nasıl kapatabiliriz? İştah nasıl kesilir? Hangi besinler iştah kesmeye yardımcı olur? Bu makalemizde, iştah kesen, basit ve kolay uygulamaları sizlere vermek istiyoruz. Size verdiğimiz bu uygulamalar sonucunda, az yiyerek, diyetinize devam edecek ve fazla kilolardan çabucak kurtulacaksınız.
İştah nasıl kesilir?
İştah artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanan önemli bir sorundur. Örneğin iki öğün arası çok uzun tutulduğunda ve uzun süre yemek yenilmediğinde vücut aşırı aç kaldığı için vücutta kan şekeri ve insülin dengesi bozulur. Bunun neticesi olarak sofraya ilk oturuşta ihtiyacınız olandan daha fazla yemek yersiniz. İhtiyaçtan fazla yenilen yemek, yemek sonrası kan şekeri seviyesinin daha hızlı düşmesine ve kısa bir süre sonra tekrar açlık hissetmenize neden olur.
İştahı kesmenin en önemli ve etkili adımı sık öğünlerden oluşan bir diyet listesi hazırlamak ve kendinizi aç hissettirmeyecek şekilde dengeli ve düzenli beslenmektir. Bunun için 3 ana öğüne dilerseniz 3 hatta 5 ara öğün daha ekleyebilirsiniz. Ama unutmamalısınız ki diyet listenizde tüm gıda gruplarından gıdalara ve besin öğelerine yer vermelisiniz. Bu yöntem az ama sık ye kuralı olarak biliniyor.
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İştahımızı nasıl kapatabiliriz? İşte öneriler...
İştahı kesmenin en önemli yöntemi beyni psikolojik olarak buna hazırlamaktır. Özellikle diyet yaparken bazen diyeti bozan gıdalar yenilebilir. Diyet bu gibi küçük nedenlerle bozulduğunda, beyinde otomatik olarak bir pişmanlık duygusu oluşur. Bu pişmanlık duygusu, peşinde daha fazla yeme arzusunu getirir ve diyet tamamen bozulur. Sonra tekrar en başa dönülür ve tekrar bir diyet listesi hazırlanır. Size vereceğimiz küçük önerileri uygulayabilirsiniz:
Abur cubur yerine sağlıklı karbonhidrat tüketin
Gün içinde sık ve az öğünler yemek, iştahınızın kontrolden çıkmasını önlemenin en kolay yolu. Belki yine arada bir şeyler atıştırmak isteyebilirsiniz, ama bu sefer istah-kesmekyiyeceğiniz miktarlar az olacaktır. Böyle bir durumda atıştırmak için sağlıklı karbonhidratlara yönelin. Karbonhidratlar, sindirim sisteminde daha uzun süre kalıyor ve şeker seviyesini yavaşça yükselterek daha uzun süreli bir tokluk hissi sağlıyor. Tat
alma duyunuzu uyarın
Tat alma duyusunu değişik tatlarla tatmin etmek, daha az miktarlarla yetinmeyi sağlar. Sürekli aynı yemeği yemek de, özellikle, tadı hoşunuza gitmiyorsa, bir süre sonra tat alma mekanizması iptal olur ve kendinizi sanki hiç yemek yememiş gibi hissedebilirsiniz. Bu durumu engellemek için, öğünlerinizi taze otlarla ve baharatlarla tatlandırabilirsiniz.
Bol bol su için
Su içmek, kendinizi tok hissetmeniz açısından önemli. Vücut susuz kaldığında, beyin, açlık hissine benzeyen sinyaller gönderir. Bol su içmek, yemeğe yönelmenizi engelleyecektir.
Yiyecekleri iyice çiğneyin
Yiyecekleri uzun süre çiğnedikten sonra yutmak, beynin vücuda giren besinleri kaydetmesine zaman tanımak anlamına geliyor. Üstelik bu şekilde tat alma duyusu da tatmin oluyor. Böylece doyduğunuzu anlamanızla, yemeye son vermeniz arasındaki zaman kısalıyor.
Güç gerektiren egzersizler yapın
Egzersizler zorlaştıkça vücut ısınız artar ve daha fazla kalori yakarsınız. Bu durum da, egzersizi takip eden birkaç saat boyunca iştahınızın bastırılmasına neden olur.Böyle bir durumda, normal öğün saatinden birkaç saat önce egzersiz yapmak en mantıklısı. Çünkü, öğün saati geldiğinde, spor yapmak, iştahınızı biraz daha kapatacaktır.
Hangi besinler iştah kesmeye yardımcı olur?
Elma: Elmanın içinde pektin adında bir madde bulunuyor. Bu madde, tokluk hissetmenize büyük katkılarda bulunuyor.
Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi, ne yazık ki tadı tuzu olmaması nedeniyle çok eleştirilse de aslında tam bir diyet dostu. Karbonhidrat ağırlıklı olmasına rağmen içinde bolca potasyum, magnezyum, folik asit ve besin lifi bulunduğu için diyetlerde çıkça kullanılıyor. Onun sayesinde daha uzun süre devam eden tokluk hissi de iştahınızın bir anda açılmasının önüne geçmiş oluyor.
Salata: Salata İştahı kapatmada en iddialı olan yiyeceklerden biri. Özellikle yeşilliklerle dolu salatalar, içindeki bu yeşilliklerde bulunan besin lifleri sayesinde midenizi uzun süre aç kalmaktan koruyor, tokluk hissi oluşturarak iştahınızı kapıyor.
Yumurta: Sabahları yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta, sizi uzun süre tok tutsun, sık sık atıştırdığınız o abur cuburlar sizden uzak olsun.
Baklagiller: Baklagiller kolesistokinin adlı bir hormonun salgılanmasında önemli rol oynuyor. Bu hormon ne işe mi yarıyor? Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kendimizi sürekli aç hissetmemizin önüne geçiyor.
Tarçın: Tarçın da diyetlerde sıkça başvurulanlardan. Çünkü kendisi insülinin dengesini korumaya yardımcı oluyor ve bu sayede hızlıca iştahınızın açılmasına engel oluyor.
Karnabahar: Karnabahar, en önemli iştah azaltan yiyecekler arasında.
Brokoli: Tıpkı karnabahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor.
Sarı leblebi: Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi, gerçekten iştahınızı kapatabiliyor.
Yoğurt: Yoğurt, içindeki bolca kalsiyum ve proteinin güçlerini birleştirmesi sonucu birçoğumuzun diyetinin vazgeçilmez parçası.
Badem: Badem de ara öğünlerde, kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden. Hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan güzeller güzeli bademler, içinde omega 3 yağ asitleri bulunması sebebiyle de düzenli olarak tüketebilirsiniz.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:50