Avukat Aslan Çocuk Hakları Gününü Kutladı

Malatya
Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şeyda Öztürk Aslan, yayımladığı mesaj ile Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı.
Aslan mesajında, "Bugün 1989 yılında Birleşmiş Milletler
tarafından kabul edilen ve çocuk haklarını savunma ve bilinçlendirme hareketi olarak bilinen ve evrensel olarak kutlanan bir gündür.Geleceğimizin, toplumumuzun temel taşları olan çocuklarımızın farkındalık günü. Her ne kadar Çocuk Hakları 20 Kasım
'da dile getirilse de toplumumuz açısından önemi büyük olan çocuklarımızın her gün hatırlanması gerekse de zaman zaman unutulmakta çocuklarımız, geleceklerimiz suça sürüklenmekte, istismar edilmekte, şiddete maruz kalmaktadır.Bu durum ne yazık ki günden güne artış göstermektedir.Bu duruma her ne kadar Malatya Barosu olarak 'dur' demeye çalışsak da, savunma makamı savunucuları olarak elimizden geleni yapmakta isek de, her türlü istismara elimizden geldiğince hukuk anlamında müdahil olsak da toplum olarak dur demeliyiz. Çocuk Hakları, kanuni ve ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu haklara ilişkin evrensel bir değer olsa da bir gün değil her gün bu hakların korunması gerektiği kanaatindeyiz. Dileğimiz çocuklarımızın sahip oldukları bu haklara toplum olarak sahip çıkalım ve koruyalım.Biz Malatya Barosu olarak çocuklarımıza yapılan hak gasplarına 'dur' dedik ve demeye devam edeceğiz.Tek isteğimiz toplum olarak da hep beraber 'dur' denmesi yönündedir" ifadelerine yer verdi. - MALATYA