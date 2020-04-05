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Avukat Başkan'dan Avukatlar Günü mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Avukatlık mesleği hakkın teslimi ve haklının tespiti odağında özel bir konumu ifade eder" dedi.

05.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:52
Avukat Başkan'dan Avukatlar Günü mesajı
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Avukatlık mesleği hakkın teslimi ve haklının tespiti odağında özel bir konumu ifade eder" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hak, hukuk ve adalet ekseninde Avukatlık mesleğinin ehemmiyetine vurgu yaptığı mesajında Başkan Sunar, "Adaletin tesisinde özel bir role sahil olan meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum" dedi

Başkan Sunar mesajında, "Avukatlar, hak arayan, hakkı savunan, adaletin tesisinde önemli rolü bulunan adalet temsilcileridir. Hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan bir görevi üstlenen avukatlar, adaletin adil yönetimine katkı sağlayan bir özeli temsil ederler. Hukukun üstünlüğüne dayalı mesleği icra eden bu kesim, toplumda özel bir role sahiptir. Avukat, hakkı savunur ve adaletin sağlanmasına hizmet eder. Savunma ve hak arama görevlerini bihakkın yerine getiren, hukuk ve adaletin tesis edilmesi için görevlerini ciddiyet ve hassasiyetle yerine getiren değerli meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel
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