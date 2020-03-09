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Avukat Dr. Aslan Abid Uğuz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Düzenlediği basın toplantısında Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Avukat Dr. Aslan Abid Uğuz, "Yıllarca sporcu ve kulüp yöneticisi olarak hizmet ettiğim karateye bu sporun içinden gelen biri olarak en büyük faydayı vereceğime inanıyorum" dedi.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:21
Avukat Dr. Aslan Abid Uğuz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Avukat Dr. Aslan Abid Uğuz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu İstanbul Wish More Otel'de düzenlediği geniş katılımlı bir basın toplantısı ile açıkladı.

Hazırladığı 29 özgün projenin TKF'ye çok ciddi kazanımlar getireceğini söyleyen Aslan Abid Uğuz, sportif başarı sağlamanınyanı sıra antrenör ve hakemlerin de ekonomik yöndeki beklentilerinin karşılanmasını temel amaçları olarak belirtti.Camianın tüm sorunlarına ve çözümlerine vakıf olduğunu belirten Uğuz, "Yıllarca sporcu ve kulüp yöneticisi olarak hizmet ettiğim karateye bu sporun içinden gelen biri olarak en büyük faydayı vereceğime inanıyorum" dedi.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Karate sporunu çok geniş kitlelere yaygınlaştırıp sevilir hale getireceğini bildiren Av. Dr. Aslan Abid Uğuz sponsorları da Karate Sporuna dahil ederek çekişmeli bir Karate Ligi kuracaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel
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