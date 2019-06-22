22.06.2019 16:33
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Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü (2)

Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü (2)

ESKİ SEVGİLİ KAVGASIDiyarbakır'daki bir barda, avukat Armanç Arkaş'ın yaşamını yitirdiği kavganın kadın meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.

ESKİ SEVGİLİ KAVGASI
Diyarbakır'daki bir barda, avukat Armanç Arkaş'ın yaşamını yitirdiği kavganın kadın meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre, Armanç Arkaş, bara bir kadın arkadaşıyla birlikte gitti. Bu sırada mekanda bulunan iş insanı A.D., Armanç Arkaş ile yanında bulunan, eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının yanına gitti. Burada Arkaş ile A.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları araya girerek tarafları ayırdı.
GERİ DÖNÜP ÖLDÜRDÜ
Mekandan ayrılan A.D., bir süre sonra geri döndü. Arkaş ve A.D arasında yeniden kavga çıktı. Boğuşma sırasında Armanç Aktaş, A.D.'nin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Diyarbakır Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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