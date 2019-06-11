Avukat, eski eşine önce boşanma davası açtı, sonra ortak hesaptaki paraları aldı

İstanbul'da görev yapan doktor Hakan Arısan, 2008'de özel bankada bulunan 297 bin 989 dolar tutarındaki hesabına kardeşini, eşini ve eşinin anne ile babasını ortak yaptı. Ancak bir süre sonra kendisine boşanma davası açan avukat eşi, doktorun payı dışındaki dört hisseye karşılık gelen 238 bin 391 dolar parayı bankadan çekti. Arısan, ortak hesaptaki paranın bilgisi ve onayı olmadan çekilmesi nedeniyle bankaya ve eski eşine dava açtı.

YILMADAN DAVA AÇIYOR

Mahkeme, doktoru haklı bularak avukat eş tarafından müşterek hesap sözleşmesinin ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararı bozan Yargıtay, hatalı ödenen paranın davacı doktora değil de yine müşterek hesaba iade edilmesi gerektiğini kaydetti. Yeniden görülen davada bu kez yerel mahkeme önceki kararının tam tersi hüküm verdi ve paranın banka tarafından geri ödenmesi talebini reddetti. Doktor Arısan bu kez davayı temyize götürdü. Yargıtay, doktorun talebini reddederek, yerel mahkemenin son kararını onadı. Arısan son olarak Yargıtay'a "karar düzeltme" talebinde bulundu. Çelişkili kararların giderilmesini isteyen doktor, Yargıtay ilamları ile yerel mahkeme kararlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Eski eş avukat Müge Öner ise doktor Hakan Arısan'ın iddiaları karşısında sessiz kaldı.