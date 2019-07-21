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Avukat, hâkimlere kemerle saldırdı

Endonezya'da bir avukat, duruşma salonunda kararın okunduğu sırada hakimlere belinden çıkardığı kemerle saldırdı.

21.07.2019 21:54 Avukat, hâkimlere kemerle saldırdı
Endonezya'da bir avukat, duruşma salonunda kararın okunduğu sırada hakimlere belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Hakimler hastaneye kaldırılırken; avukat polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise duruşma salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Cakarta Merkez Mahkemesi'nde, 18 Temmuz'da yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Avukatın, Hakim Sunarso'nun davacı Tomy Winata ile sanıklar PT Geria Wijaya Prestige, Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi, PT Saka Utama Dewata ve Fireworks Venture Limited arasındaki geçici bir ihtilafla ilgili kararı okuduğu sırada saldırdığı belirtildi.


Duruşma salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, avukatın aniden belindeki kemeri çekerek ayağa kalktığı, hakimlerin bulunduğu kürsüye yaklaşarak kemeriyle hakimlere vurduğu görüldü. Saldırgan avukat Desrizal Chaniago, duruşma salonunda bulunan güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından zapt edilerek hakimlerden uzaklaştırıldı.


Yerel medya, hakimlerin saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını, Chaniago'nun ise polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.


AVUKATI ADINA ÖZÜR DİLEDİ


İş insanı Tomy Winata'nın, saldırıya uğrayan hakimlerden ve duruşma salonundakilerden özür dilediği belirtildi.


Avukat Chaniago'nun 'saldırı' suçundan cezaya çarptırılabileceği duyuruldu.


Kaynak: DHA
Polis, Dünya

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