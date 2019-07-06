06.07.2019 09:57
Haberler» Güncel» Haber

Avukat Hakları Merkezi kurulacak

Avukat Hakları Merkezi kurulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde Avukat Hakları Merkezi kuracaklarını söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde Avukat Hakları Merkezi kuracaklarını söyledi.

Baro Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde mevcut kurulmuş sistemlerin devam edeceğini belirterek "Öncelikle Avukat Hakları Merkezi kuracağız. Avukat arkadaşlarımızın sorunlarının çözüm bulacak takip edecek bir merkez olacak. Bir avukat arkadaşımız bir noktada sorun yaşadığı zaman bunun takipçisi bizler olacağız. Yönetimle bu konuyu tartışıyoruz. Bunu da bu adli tatil sürecinde yapıp bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:51   Ağaçlarla kaplanan tabela sürücüleri zorluyor
10:51   DHA YURT BÜLTENİ - 4
10:51   Bayraklı'nın yol haritası için toplantılar sürüyor
10:51   D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndü
10:51   'Yuvaya Dönüş' filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldı-2
10:51   "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"
10:51   Balıkesir'de FETÖ operasyonları