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Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, cezaevinde rahatsızlanan müvekkilinin ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini belirterek, "Tahliye talep edeceğiz" açıklamasında bulundu.

05.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:35

SelahattinDemirtaş'ın avukatı Mahsuni , üç yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu anlattı.

Demirtaş, Edirne'de F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edilip, yeniden cezaevine konulmuştu.

Demirtaş'ın avukatlarından Karaman, Demirtaş'ın sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu ancak tekrarlanabileceğini söyledi. Demirtaş'ın rahatsızlığının kalp damarlarının ani büzüşmesinden kaynaklı olduğunu belirten Karaman, "Hekimlere göre problemin tekrarlanma riski var. Bu durumun hapishane koşullarında tekrarlanması halinde ölümcül riskler doğurabilir. Siyasi isimler, hukuken ve siyasi olarak olası bir ölümcül durumun hesabını veremezler, ihtarda bulunmalıyız" dedi.

"GİRİŞİMLERİMİZ VAR"

Demirtaş'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye talep etmediğini hatırlatan Karaman, "Bizim avukatları olarak hukuksal ve ahlaki görevlerimiz var. Kendisi talep etmese de biz tahliyesini tabii ki de talep ediyoruz. Hiç içeride olmamalıydı. Şu an tabii ki de tahliye edilmeli. Girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.

3 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş'ın bu süreçte yaşadıklarının kendisinde tahribata yol açtığını belirten Karaman, "Zaten tutuklanmamalıydı, şu ana kadar da tutuklu bırakılmamalıydı. Suçsuzluğu nedeniyle kendisinden özür dilenerek tahliye edilmeliydi. Demirtaş'ın sağlık durumu böyleyken tutuklu kalması, yaşam hakkına yönelik kasıtlı bir müdahale olarak sayılabilir. Hukuki ve siyasi sonuçları ağır olabilir" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz

Karaman, Güncel


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