Avukat Koşar: "Papağana İşkence Eden Murat Özdemir TCK'ya Göre Ceza Alamaz"

Sosyal medya üzerinden papağana yaptığı işkence nedeniyle büyük tepki çeken ve sonrasında gözaltına alınan Murat Özdemir'in mevcut yasada ceza almayacağını belirten Avukat Çiler Nazife Koşar, "Hayvanlara karşı işlenen suçlar da aynı insanlara yapılmış gibi Türk Ceza Kanununda yer bulup cezalandırılmalı. TBMM'de bekleyen yasa bir an evvel çıkarılmalı" dedi.Hayvanlara yönelik suçlardaki cezasızlık nedeniyle istismar ve şiddet olayları her geçen gün artarak devam ettiğini belirten deneyimli ceza avukatı Çiler Nazife Koşar, bir televizyon programında ünlenen Murat Özdemir'in papağana eziyet ettiği gerekçesiyle ceza alamayacağını savundu."Meclis'te bekleyen yasanın bir an önce çıkartılarak, cezaların 'paraya çevrilemez, ertelenemez' olması gerekiyor" diyen Koşar, "Kaldı ki Meclis'te bekleyen yasadaki cezalar da yetersiz. 2-3 aydan başlayan cezalar söz konusu, bunlar da zaten paraya çevrilebiliyor, ertelenebiliyor. Oysa alt sınır 2 yıldan başlamalı, paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli. Ancak o zaman caydırıcı olur" şeklinde konuştu.Son olayda bir televizyondaki yarışma programında diskalifiye olduktan sonra sosyal medya üzerinden yayın yapan Murat Özdemir'in papağana yaptığı eziyetin kan dondurucu olduğunu ifade eden Avukat Koşar, "Bugün papağana bunu yapan, yarın çocuğuna, eşine, arkadaşına aynı şeyleri yapabilir. Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi gerekiyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar da aynı insanlara yapılmış gibi Türk Ceza Kanununda yer bulup cezalandırılmalı. Basına yansımayan kim bilir ne çok şiddet ve tecavüz olayı var. Devlet bu konuda bir an önce önleyici tedbirler almalı" dedi.Murat Özdemir'in yaptığı hareketin Türk Ceza Kanununda bir yaptırımı olmadığını vurgulayan Koşar, "Ne yazık ki bu papağını ayağını altına alıp ezse, öldürse bile ceza alamaz. Bir an önce TBMM'de bekleyen hayvanlar için yasanın geçmesi gerekiyor" diye konuştu."Sosyal medyadan hakaretin daha çok cezası var"Bazı suçlarla ilgili olarak, suçun alenileşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması nedeniyle artan kişisel zararları dikkate alarak, sosyal medya üzerinden işlenen suçlar için daha fazla ceza öngördüğünü belirten Avukat Koşar, "Örneğin, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen genel 'hakaret' suçunun sosyal medya gerçekleşmesi halinde 2 yıla kadar hapis cezası var. Aynı zamanda TCK'nın 106. maddesindeki 'tehdit' suçunun sosyal medya üzerinden sahte bir isim ile işlenmesi halinde suçun işleniş biçimi ve mağdurda etkileri dikkate alınarak, genel tehdit suçundan daha ağır bir ceza söz konusu. Öte yandan kişilerin adresleri, kimlik bilgileri, fotoğraflarını ve özel bilgilerini de izinsiz paylaşmak suç teşkil ediyor. Aynı şekilde sosyal medyada elden ele dolaşan görüntüler, ses kayıtları hoşunuza gitse bile izinsiz olarak paylaşamazsınız. Çok ciddi hukuki yaptırımları olmakla birlikte bu tarz paylaşımların mahkemelerde delil olma özelliği de unutulmamalı" ifadelerini kullandı."Hayvana karşı işlenen suçlara idari para cezası"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1. Madde'de, hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak olduğunu ifade eden Avukat Çiler Nazife Koşar, "Bu kanunun amacı doğrultusunda yasaklanan hükümlere aykırı davrananlara kanun kapsamında idari para cezaları öngörülmüştür. Ancak bir canlıya eziyet, işkence etmek, kötü muamelede bulunmak gibi suç oluşturan davranışların toplum vicdanını rahatlatmadığı gibi hiçbir amaca hizmet etmeyen caydırıcılığı tartışılır olan sadece idari para cezaları yeterli olmayıp; son dönemlerde hayvanlara yönelik yapılan kötü muamelenin artması da bu söylenenleri destekler niteliktedir" dedi.Avukat Koşar, Meclis'te bekleyen Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısında şu maddelerin olduğunu söyledi:"Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4,5 yıla çıkacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis olacak. Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.""Şimdiki kanun yetersiz"Yakın zamanda siber suçlarla mücadele kapsamında önleme şube müdürlüğü bünyesinde 11 yeni masa kurulduğunu belirten Koşar, "Buna göre ilk kez hayvana yönelik şiddet ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik de 'hayvanlara şiddet' masası çalışmalara başladı. Hayvanlara şiddet içeren görüntüleri yayan, bunları paylaşan ve hayvana şiddet uygulayanlar tespit edilerek adli mercilere çıkarılıyor. Nitekim bu kapsamda en son Murat Özdemir tarafından papağana yapılan işkence, sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanmış ve toplumda büyük bir infial uyandırması sebebiyle gözaltına alınmışsa da, mevcut yasaya göre, bu suçun karşılığı, sadece idari yaptırımdır. Sonuç olarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yetersizdir. Tasarının caydırıcı yaptırımlarla desteklenerek bir an önce yasalaşması gerekmektedir" dedi.