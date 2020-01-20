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Avukat, meslektaşını silahla yaraladı

Kağıthane ilçesinde bir avukat, tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı.

20.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:46
ilçesinde bir avukat, tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı.
Sultan Caddesi Lalegül Sokağı'ndaki iş merkezinde bulunan hukuk bürosunda çalışan iki avukat arasında iddiaya göre, alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda U.S.B, yanındaki silahla Serdar B'ye ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Serdar B'yi hastaneye kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı olaydan sonra gözaltına alındı.
Avukat, meslektaşını silahla yaraladı

Kağıthane, Selim, Güncel

Kaynak: AA


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