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Avukat Miray'ın komedi takvimi

Gündüzleri avukatlık, akşamları ise komedyenlik yapan Miray, aralıkta 5 kez sahneye çıkarak seyircilerine bol kahkaha attıracak.

25.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:09Avukat Miray'ın komedi takvimi

Avukat Miray, komedyen olarak hızlı bir yükselişe geçti.

Miray, çocukluk hayali oyunculuk üzerine olan dürtüsünü bastırmak için özel dersler aldı. Ayrıca katıldığı oyunculuk kursundan bir arkadaşının aracılığıyla BKM Mutfak Açık Mikrofonu izlemesi Miray'ın komedyenlik kariyerinin başlamasına neden oldu. Miray, stand up yapanları kıskanarak 'Ben de sahneye çıkabilirim' demesiyle kendini Açık Mikrofon'da stand up yaparken buldu. Komedyenlik üzerine olan yeteneği keşfedilmesiyle de profesyonel komedyen oldu.

'Meğer ben doğuştan komedyenmişim ama geç fark etmişim' diyen Miray, gündüzleri müvekkillerinin davaları için adliyede avukat olarak hakim karşısına, akşamları ise komedyen olarak seyircilerinin karşısına çıkıyor. 'İnsanları güldürmekten büyük bir keyif alıyorum. Bu nedenle komedyenliği seviyorum' diyen Miray, kısa sürede komedyenlik kariyerinde önemli ilerleme sağlamasıyla stand up gösterilerinin vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Stand up gösteri takvimi her geçen gün biraz daha yoğunlaşan Miray, aralıkta 5 kez sahneye çıkacak.


Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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