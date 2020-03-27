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Avukat Özkan Yıldırım: "Korona virüs nedeniyle işe gitmeyen işten çıkarılamaz"

Korona virüs salgınının yasa önünde mücbir sebep sayılacağını söyleyen İzmirli avukat Özkan Yıldırım, salgın nedeniyle işe gitmeyen işçinin işveren tarafından işten çıkarılamayacağını söyledi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Avukat Özkan Yıldırım:
Korona virüs salgınının yasa önünde mücbir sebep sayılacağını söyleyen İzmirli avukat Özkan Yıldırım, salgın nedeniyle işe gitmeyen işçinin işveren tarafından işten çıkarılamayacağını söyledi. Yıldırım, ücretsiz iznin ise ancak işçiyle anlaşılması durumunda uygulanabileceğini ifade etti.

Yasada mücbir sebep sayılan hallerin belli olduğunu söyleyen İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, "Mücbir sebep, ön görülemeyen, deprem, tsunami, salgın hastalık gibi olaylar nedeniyle ortaya çıkan ve kişinin edinimini yerine getiremediği hallerdir. Mücbir sebebe uğrayan kişi haklı kılınır" dedi.

Korona virüs salgınının mücbir sebep olarak kabul edilip edilmemesi yönünde hukuk dünyasının ikiye bölündüğünü ifade eden Yıldırım, "Eski bir yargıç olarak bu salgının mücbir sebep olarak kabul edilmesinden yanayım. Yasa sarihtir. Bu gibi salgınlar, tüm modern hukuk sistemlerinde mücbir sebep olarak tanımlanmıştır. İşçi, bu sebebi gerekçe göstererek işe gitmeyebilir. İşveren, işçisini bu sebeple işe gelmediği için işten çıkartamaz. Bu tür durumlarda yasa işverene ya ücretli izin ya da işçiyle anlaşılması durumda ücretsiz izin önermiştir. İşe gitmeyen ve işten çıkartılırım diye düşünen vatandaşlarımız endişelenmesin. Yasa onların tüm haklarını koruyacaktır" diye konuştu.

"Kiracılar endişe etmesin"

Korona virüs salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu işyerleri içerisinde çok ciddi kira ödeyen yerler de var. Gelir olmaması nedeniyle kiracıların mağduriyeti söz konusu olabilir. Kiracılar da endişe etmesin. Korona virüs salgını yasa önünde mücbir sebep sayılır ve bu neden sizi yasa önünde korur. Mülk sahiplerinin de bu konuda anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Mülk sahipleri, korona virüs nedeniyle kiranın gecikmesi halinde mahkemeye başvurursa taleplerinin cevaz görmeyeceğinin farkında olsunlar" dedi.

"Mücbir sebebe uğrayan kişi temerrüde düşmez"

Bazı kira sözleşmelerinde mücbir sebep maddesinin yer almadığını da ifade eden avukat Özkan Yıldırım, "Kira sözleşmesinde mücbir sebep konusu yer almasa bile olağanüstü ve kamu düzenini ilgilendiren bir durum olduğu için hakim bunu resen nazara alır ve uygular. Yasa sarihtir. Hukuk sistemimize göre korona virüs salgını mücbir sebeptir. Mücbir sebebe uğrayan kişi temerrüde düşmez, kişi ödeme konusunda yasal süreyi geçtiyse bu sürenin geçtiği kabul edilmez. Kim mücbir sebebe uğradıysa yasa onun yanındadır" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Özkan Yıldırım, İzmir, Güncel

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