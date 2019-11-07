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Avukat Pekmezci: "Türkiye Barolar Birliği'nin yanındayız"

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Türkiye Barolar Birliğinin yanındayız" dedi.

07.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:39 Avukat Pekmezci:
Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Türkiye Barolar Birliğinin yanındayız" dedi.

Genel kurul çağrılarının birliğe zarar verdiğini düşündüklerini belirten Pekmezci, "Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, böyle bir girişimin Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız" diye konuştu.

Pekmezci, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Barolar Birliğini seçimli Olağanüstü Genel Kurula götürmek üzere 11 baromuzun girişimde bulunduğuna ilişkin haberler kamuoyuna yansımış bulunmaktadır. Yasa gereği TBB Başkanı ve birlik yönetimi 4 yıllık bir süre için seçilmekte olup TBB'nin Olağan Genel Kurulu 18 ay sonra 2021 yılı Mayıs ayında yapılacaktır. Olağan Genel Kurula 18 ay kalmışken TBB'nin bugünkü süreçte seçimli Olağanüstü Genel Kurula götürülmek istenmesinin doğru olmadığını ve ayrıca bu çağrının hukuki altyapısının da olmadığını düşünmekteyiz. Yine belirtmek gerekir ki, bu tür bir girişim Barolarımız arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirecek, meslek camiamızın itibarına gölge düşürecek, mesleki sorunlarımızın çözümü bağlamında bir katkı da sağlamayacaktır. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliğinin yanındayız." - BAYBURT

Türkiye Barolar Birliği, Bayburt, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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