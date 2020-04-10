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Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat Serdar Öktem, koronavirüs salgınında sokağa çıkan yaşlılar için "Çıkın dışarıya geberin biz gençler olarak devam edelim" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

10.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:00

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla ile fenomen olduktan sonra DJ olarak çalışmaya başlayan Kerimcan Durmaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde tulum, eldiven ve maskeyle dışarı çıkan Durmaz, uyarılara ve yasaklara rağmen dışarı çıkan yaşlılar için "Geberin" dedi. Avukat Serdar Öktem ise Durmaz için harekete geçti.

"BİZ İFLAH OLMAYIZ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan Kerimcan Durmaz, önceki gün tüm koruyucu ekipmanlarına bürünerek arkadaşıyla markete gitti. Araç kullanırken önüne çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşa tepki gösteren Durmaz, bir video çekerek "Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz" dedi.

Avukat Serdar Öktem, yaşlılar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

KERİMCAN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kerimcan Durmaz hakkında Twitter'dan "Bu sefer cezaevi yolu gözüktü sana... Mahkeme den aldığın ceza seni ıslah etmemiş belli ki... Allah seni bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullanan Avukat Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu.

"YAŞLILARA DEĞİL KEYFİ DIŞARI ÇIKANLARA 'GEBER' DEDİM"

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabının hikaye kısmından bir video paylaşan Kerimcan Durmaz, şunları söyledi: "Ben yaşlılara geber demedim. Ben yaşlılara bir şey olmasın diye dışarı keyfi çıkan insanlara 'geber' dedim. Bunu diyebilirim çünkü ben çok dikkat edip asla dışarı çıkmadığım için ve mecburiyetten evime yakın olmayan bir markete arabayla gitmek zorunda kaldığım için dışarıda insanları görünce de çok sinirlenip tepki gösterdim. Gösterebilirim de kusura bakmayın. Benim aile büyüklerimin hayatı söz konusu bir tek sizin ki değil. Ayrıca siz insanlara belden aşağı vururken hiç bir şey olmuyor da ben keyfi dışarı çıkan insanlara laf söylediğimde mi problem oluyor? Bu problem olacaksa da lütfen olsun hiç önemli değil. 'Dışarı çıkmayın' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor. İşe gitmek ve evine ekmek götürmek zorunda olanlara bir şey demiyorum ama keyfi dışarı çıkanlar kusura bakmayın ama çıkmayın dışarıya."

Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için ’Geberin’ diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Etiketler: Kerimcan Durmaz, Serdar Öktem, Magazin

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Yorumlar (5)
YAMAN:Sen aynı yaşta''mı kalacaksın
Cevap Yaz 0 0
AYDİN:istanbulda normal böyle seyler herkes birbirinin ölmesini bekliyor kalabalik azalsin diye oysa herkes memleketine geri dönse hem memleket gelisir hemde böyle nefret ortami olmaz bunun icinde tarim hayvancilik olmak üzere sanayi isalanlarinin terkedilen illere kaydirilmasi lazim
Cevap Yaz 1 3
ARİF GSLİ:Ya bu kerimeyi sevmem ama. Sitemini sert dile getirmiş hepsi bu
Cevap Yaz 1 1
ŞOVMEN:bırakın boşyere dava açmayı bişey çıkmaz
Cevap Yaz 6 7
İLKNUR:kotu bısey dememıskı sınırlenmıs soylemıs
Cevap Yaz 14 5

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