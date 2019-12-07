Avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan ve 3 gün süren arama çalışmaları sonunda cansız bedeni bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen (30), son yolculuğuna tabutuna konulan cübbesiyle uğurlandı.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, geçen salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi, durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili, Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı.

Bölgeye sevk edilen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte su kanalında, Jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri ise iz köpekleriyle karada arama yaptı. Aramaların 3'üncü gününde kanalın pompalama bölümü yakınlarında, bir çoban ceset görüp, yetkililere haber verdi. Bölgeye giden ekipler, cesedin, kayıp avukat Hakan Çağıl Taşdelen'e ait olduğunu belirledi. Taşdelen'in cansız bedeninin, kanala düşen otomobile yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakan Çağıl Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bu sabah ailesi tarafından teslim alınarak, Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne getirildi. Genç avukatın tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. Anne Halime, baba İsmail ve avukatın eşi İnci Taşdelen'in taziyeleri kabul ettiği cenazeye Keşan Kayamakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle vakti namazına müteakip, Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından cenaze namazı kıldırılan avukat Hakan Çağıl Taşdelen, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

- Keşanedirne