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Avukata saldırı

Kayseri Barosu'na bağlı avukat Gökmen Döner, Kayseri Adalet Sarayı'nda duruşmadan çıktıktan sonra 3 kişinin saldırısına uğradı.

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:09Avukata saldırı
Barosu'na bağlı avukat Gökmen Döner, Kayseri Adalet Sarayı'nda duruşmadan çıktıktan sonra 3 kişinin saldırısına uğradı.

Kayseri Adalet Sarayı karşısında meydana gelen olayda duruşmadan çıkan avukat Gökmen Döner'e 3 kişi tarafından saldırıda bulundu.

Kayseri Barosu'na bağlı serbest avukat Gökmen Döner, karakola giderek verdiği ifadesinde yaşadığı saldırıyı şöyle anlattı: "Saat: 11.50 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı'nda bulunuyordum. Hava almak için baro giriş kapısından çıkarak karşıdaki kafeye oturdum. Tekrar Adalet Sarayı binasına giderken kafe önünde tanımadığım 27-28 yaşlarında üç erkek şahıs önüme çıktı. 'Avukat bey bir şey danışacağız' dediler ve içlerinden sakallı ve siyah montlu olan sağ kolumdan tutarak sert bir şekilde çekiştirmeye çalıştı. Adımı sordu, söyleyince yakamı toplayarak 'akılı ol lan' deyip boğazımı sıkmaya çalıştı, o sıra sırtıma diğer şahıslardan birisi tekme ile vurdu, boğazımı sıkan şahıs sol şakağıma ve göğüs kafesime yumruk vurdu ve kafa attı. Sonra cebinden sustalı tabir edilen bıçak çıkardı, bıçakla bana doğru gelirken, çevredeki vatandaşlar tepki gösterince 3 şahıs ara sokaktan kaçarak gitti. Duruşmam olduğu için duruşmaya girip, çıkar çıkmaz polis merkezine geldim."

Bu kişileri tanımadığını, husumeti olmadığını söyleyen Av. Döner, "Adalet Bakanlığı'na ve Savcılığa şikayet etmiş olduğum bir kısım şahıslar vardı, bu şahısların gözdağı vermek amacı ile parayla bu şahısları kiraladığını ve beni darp ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Şahısların saldırıdan önce adliye karşısındaki bir kafede oturdukları ve avukatı bekledikleri öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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