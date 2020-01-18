Avukatı, 'Ponzi Arzu'nun tutuklanması kararına itiraz edecek

BURSA'da yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp, 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (39) avukatı, müvekkili hakkında verilen tutuklama kararı için Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını söyledi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil ve 7 tutuksuz sanık, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çarşamba günü son kez hakim karşısına çıktı. Müştekilerin şikayetlerini tekrarladıkları duruşmada sanıklar, dolandırıcılık kastıyla hareket etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'i 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Arzu Mertgil'in yakalanarak tutuklanmasına, Gökmen Ş.'ye 16 yıl 8 ay ve 33 bin 320 lira para ve yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verdi. Aynı davada Barış Baştürk, Reşat A., Azime K., Erkan K. ise beraat etti. Serkan Ç. ile Selçuk T., bazı müştekilere karşı uzlaşma kapsamında olduğundan dava dosyalar ayrılarak yeniden yargılanma yapılmasına karar verirdi.

AVUKATI MERTGİL'İN TAHLİYESİNİ İSTEYECEK

Mahkeme kararının ardından evinde gözaltına alınan Arzu Mertgil, Bursa Adliye Sarayı'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından tutuklanan Mertgil, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Mertgil'in avukatı Erdal Yıldız, "Müvekkilimiz zaten yasal tutukluluk süresinin aşılması nedeniyle tahliye edilmişti. Tekrar kararla birlikte tutuklanması yasaya aykırıdır. Bu sebeple tutuklulukla ilgili bir üst mahkeme itirazda bulunacağız" dedi.