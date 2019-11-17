Avukatın eteğine karıştığı için HSK tarafından açığa alınan hakim 5 ay sonra göreve döndü

Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde 29 Mayıs'ta görülen bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna tepki gösteren ve tedbiren görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla 24 Ekim'de görevine iade edildiği ortaya çıktı.

HSK kararında, "Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına" denildi. Yoylu'nun soruşturmanın selameti açısından Gebze Hakimi olarak görevlendirilmesine de karar verildi.

Avukat Tuğçe Çetin

2012'DE DE AVUKATA YUMRUK ATMIŞTI

Yoylu'nun 2012'de Balıkesir Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yaptığı sırada da bir avukata yumruk attığı iddia edilmişti. Avukat Muzaffer Zeybek'in arkasından, "Yine çişe gidiyor" dediğini iddia eden Yoylu hızla duruşma salonuna geri dönerek avukat Zeybek'e yumruk atmıştı. HSK soruşturmanın selameti açısından Yoylu'yu İstanbul'daki Kartal Adliyesi'ne tayin etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu çok tartışılmıştı. Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.

Olay sosyal medyada da çok tepki çekmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tepki gösterdiği olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırmıştı.