Avukatın "Kasap" Savunması İşe Yaramadı

30 Kasım 2018 Cuma 13:04



30 Kasım 2018 Cuma 13:04

Konya'da hasarlı trafik kazası nedeniyle borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise bıçakla yaralayan kişinin yargılanmasına devam edildi.3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Aydınkafa, yaralanan Kenan ve Osman Deveci kardeşlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.Mahkeme heyeti sanığa, kardeşleri yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntülerini izletti.Ardından söz alan sanığın avukatı, Aydınkafa'nın kasaplık yaptığını hatırlatarak, "Kasaplar bıçak kullanmayı çok iyi bilir. İstese öldürebilirdi. Fakat bu, öldürmeye teşebbüs değil, yaralamadır." şeklinde savunma yaptı.Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Aydınkafa'nın, Kenan ve Osman Deveci kardeşleri yaralamaya değil, öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, bu suçtan cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Bunun üzerine söz alan sanığın avukatı, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini kaydederek, Deveci kardeşlerin, müvekkilini rahatsız ettiğini ve yağmaya teşebbüs eğilimlerinin olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı, ek savunma için süre istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.OlayMerkez Meram ilçesi Taşköprü Caddesi'nde, 11 Şubat'ta, Osman ve Kenan Deveci kardeşler, hasarlı trafik kazası nedeniyle kendilerine borcu olan Mustafa Aydınkafa'nın kasap dükkanına gitmiş, çıkan kavgada Aydınkafa, silahını alarak kaçmaya çalışan Osman Deveci'yi sokak ortasında bacağından vurmuştu.Aydınkafa, sürünerek yakınlardaki bir markete sığınan Deveci'nin yardımına gelen kardeşi Kenan Deveci'yi de 17 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri, Aydınkafa'yı merkez Meram ilçesi Güneydere Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yakalamıştı.