"Avukatız, hakkınızda icra takibi var" diyerek dolandırmışlar

KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, haklarında icra takibi başladığını söyledikleri vatandaşları dolandıran 12 şüpheli, sabah erken saatlerde 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların 50'den fazla vatandaşı yaklaşık 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan ve telefon üzerinden dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon başlattı. Dolandırıcılık şüphelilerinin bugüne kadar 50'den fazla vatandaşı haklarında icra takibi başlayacağını söyleyerek 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi. İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul