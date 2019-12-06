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"AVUKATIZ, HAKKINIZDA İCRA TAKİBİ VAR" DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR

KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, haklarında icra takibi başladığını söyledikleri vatandaşları dolandıran 12 şüpheli, sabah erken saatlerde 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

06.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:34
KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp,  haklarında icra takibi başladığını söyledikleri vatandaşları  dolandıran 12 şüpheli, sabah erken saatlerde 4  ilde  düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların 50'den fazla vatandaşı yaklaşık 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,  kendilerini  avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan ve telefon üzerinden dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon başlattı. Dolandırıcılık şüphelilerinin bugüne kadar 50'den fazla vatandaşı haklarında icra takibi başlayacağını söyleyerek 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi. İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul

Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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