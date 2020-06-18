Avukatlar için "arabalı konser ve sinema etkinliği" düzenlendi

Sivas Barosu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalmaya özen gösteren avukatlar ile ailelerine yönelik açık havada "arabalı konser ve nostaljik sinema gösterimi" etkinliği düzenlendi.

18.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:47
Sivas Barosu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalmaya özen gösteren avukatlar ile ailelerine yönelik açık havada "arabalı konser ve nostaljik sinema gösterimi" etkinliği düzenlendi.
Barodan yapılan açıklamaya göre, Kır Düğün Salonu bahçesinde düzenlenen etkinliğe avukatlar ilgi gösterdi.
Etkinliğin yapıldığı alanı dolduran avukatlar ve aileleri, araç içerisinde canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Etkinliğe katılanlar konserin ardından kurulan dev ekranda Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan "Mavi Boncuk" filmini izlediler. Avukatlara yemek ve çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
Programa Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir de katıldı. Avukatlar için ’arabalı konser ve sinema etkinliği’ düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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