AVUKATLARDAN ADLİYELERDE "ÇAY" EYLEMİ

/ İstanbul , DHA

Adliyelerde çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

İstanbul Barosu'nun adliyelerdeki kafeteryalarda yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliği nedeniyle boykot kararı aldığını duyurmasıyla birlikte, bazı avukatlar eylem yaptı. Çağlayan'da adliyenin önünde ücretsiz çay dağıtan avukatlardan Kıvanç Kayaoğlu, "İstanbul Barosu adliyelerdeki kafeteryalarda avukat meslektaşlarımıza uygulanan fiyat farkı sebebiyle bir boykot başlattı. Avukatların, adliyelerdeki kafeteryalarda hakim-savcı ve memurlarla bir tutulmaması, sadece avukatlara değil vatandaşlara da aşırı fiyat farkı uygulanması nedeniyle boykot başladı. Personel ve hakim savcıların kafeteryada ve yemekhanede bölümleri ayrı. Vatandaşa ve avukata uygulanan mesela sigara içme balkonlarında bir bardak çay 4 liradan satılıyor. Memurlara 1 yada 2 liradan olması lazım. Neredeyse yarı yarıya fiyat farkı var. Bu sebeple boykot başladı, sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Avukat Leyla Han Tüzel ise "Burada çayı 4 liraya, kahveyi 7 liraya vatandaşa ve avukata satmak kabul edilebilir bir tutum değildir" diye konuştu. Türkiye'nin diğer yerlerinde kafeteryaların değişik şekillerde işletildiğini, cezaevlerinde işyurtlarına verildiğini, çayın 1 liraya satıldığını belirten avukat Tüzel, "Genç meslektaşlarımız, burada iş takibi yapanlar için de toplamda yüklü miktar yapıyor. Genç bir stajyer avukat, sabahtan akşama kadar bu adliyede 10 tane çay içmesi demek 40 liradır. Buna böyle bir çay fiyatı olarak yaklaşmamak lazım" dedi.

İstanbul Barosu yöneticileri ile birlikte Anadolu Adliye Sarayı'na gelen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukatlarla birlikte eylem yaptı. Durakoğlu'na eşlik eden yöneticiler ve avukatlar, kafeteryalardaki masaların üzerine, üzerinde, "Boykottayız" yazan broşürler bıraktı.

Durakoğlu, yaptığı açıklamada, "Açılan ihalelerle birlikte adliye sarayları giderek AVM'ler dönüşmeye başladı. ve burada verilen hizmet bir kamu binasının hizmeti olmaktan çıkıp giderek, çok bariz bir şekilde ticari amaca yöneldi. Kar sağlamaya yönelik işlemler yapılmaya başlandı" dedi.

EK GÖRÜNTÜ

//////////////////////

-Mehmet Durakoğlu'nun kafeteryalarda boykot broşürü dağıtan avukatlarla görüntüsü

-Avukatların kafeteryalarda çay ve kahve içen, lokantada yemek yiyen avukatların masalarına boykot broşürü bırakmaları

-Durakoğlu ve avukatların adliye koridorunda görüntüsü

-Durakoğlu'nun kısa açıklaması

-Baro tarafından konulan çay makinesinden ücretsiz çay içen avukatların görüntüsü

-Ücretsiz çay içen avukatla mini röportaj

Görüntü Dökümü

-----------

-Çay alan avukatlar

-Konuşmalar

-Genel ve detaylar