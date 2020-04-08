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Avukatların katılmadığı Güleda cinayeti davası ertelendi

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel davasının ikinci duruşması yapıldı.

08.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:00
Avukatların katılmadığı Güleda cinayeti davası ertelendi
Isparta 'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel davasının ikinci duruşması yapıldı. Avukatların katılmadığı duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer P.'nin yargılanmasına devam edildi. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Zafer P., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tarafların avukatlarının mazeret göstererek katılmadığı duruşma kısa sürdü. Sanık Zafer P.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören Güleda Cankel (19), 19 Kasım 2019 tarihinde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istenmiş, ardından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Z.P. emniyete giderek teslim olmuştu. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşmasında savcı, sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, 3. Sayfa
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