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Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da bir avukatlık bürosunda müvekkil yakınları ve avukat arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

24.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:59Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
'da bir avukatlık bürosunda müvekkil yakınları ve avukat arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Barosu'na kayıtlı Şenol Ö., Söğütözü Caddesi'ndeki plazada bulunan avukatlık bürosunda müvekkili olan sanığın yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tahir A., Abdurrahim A., Mehmet T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şenol Ö. ile kavga etmeye başladı. Avukat arbede sırasında silahıyla ateş etti. Tahir A., silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavga anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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