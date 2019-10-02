Haberler » Ekonomi » Haber

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi

Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

02.10.2019 09:14Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi
Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:32 Ceyhan OSB'de altyapı inşaatının temeli atıldı
11:30 Roche'den "Global İyi Yaşam Haftası" etkinliği
11:27 Dursunbey OSB Elektrik hattı ihalesi yapıldı
11:26 Sektöre yön veren liderler ‘Kiğılı Talks’ta buluşuyor
11:24 Karacadağ pirincinin tarladan sofraya yolculuğu
11:20 Ordu'da mantar üretimi artıyor
11:19 Vergi müfettişlerinden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a teşekkür