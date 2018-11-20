Avukattan İlginç Savunma: "Örgüt Toplantı Yaparken Müvekkilim Hamamdaymış"

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarının yargılandığı davada avukatın yaptığı "Örgüt toplantı yaparken müvekkilim hamamdaymış" savunması herkes i şaşırttı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada 1'i tutuklu 6 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini talep etti. Davada savunma yapan tutuksuz sanık E. Ş.'nin avukatı, "2016 yılında Afyon
'da bir otelde müvekkilimin örgüt toplantısına katıldığı suçlaması iddianamede yer alıyor. Müvekkilim ve ailesi bu tarz otellerde konaklamayı seviyor. Zaten tanık beyanlarında otelde müvekkilimin toplantıda olduğunu söyleyen olmadı. Demek ki örgüt toplantı yaparken müvekkilim hamamdaymış" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken dosya kapsamında ifade verecek olan gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 4 Aralık
'a erteledi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir